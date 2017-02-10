На Куйбышевском шоссе образовалась пробка из-за рейда автоинспекторов. Об этом сообщили пользователи
Как сообщает
Сотрудники ДПС с помощью конусов заблокировали движение по одной из полос движения для проверки водителей на состояние опьянения.
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На Куйбышевском шоссе образовалась пробка из-за рейда автоинспекторов. Об этом сообщили пользователи
Как сообщает
Сотрудники ДПС с помощью конусов заблокировали движение по одной из полос движения для проверки водителей на состояние опьянения.
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Выгоду использования электроплит подтверждают большинство их владельцев.