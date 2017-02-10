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20:16, 10 февраля 2017 602
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На Куйбышевском шоссе образовалась пробка из-за рейда автоинспекторов

На Куйбышевском шоссе образовалась пробка из-за рейда автоинспекторов

На Куйбышевском шоссе образовалась пробка из-за рейда автоинспекторов. Об этом сообщили пользователи группы «Подслушано в водителей в Рязани» в «ВКонтакте».

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД в пятницу, 10 февраля рязанские автоинспекторы проводят масштабные профилактические мероприятия для выявления водителей, которые управляют автомобилями в нетрезвом виде.

Сотрудники ДПС с помощью конусов заблокировали движение по одной из полос движения для проверки водителей на состояние опьянения.


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