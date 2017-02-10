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12:02, 10 февраля 2017 298
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Главу Старожиловского района оштрафовали за отказ «отвечать по существу»

Главу Старожиловского района оштрафовали за отказ «отвечать по существу»

Главу Старожиловского района Юрия Старостина оштрафовали за то, что он не ответил по существу на запрос местной жительницы. Об этом сообщили юристы правозащитного общества «Мемориал».

Известно, что 5 октября 2016 года выпускница детского дома Ольга Русакова обратилась в администрацию Ленинского сельского поселения и просила выслать заключение и акт межведомственной комиссии, подтверждающие аварийное состояние многоквартирного дома, в котором ей выдали квартиру в 2008 году.

По закону глава района должен был отреагировать на обращение в течение 30-ти дней, но этого не произошло.

Девушка пожаловалась на нарушение сроков в прокуратуру, и выяснилось, что ответ на обращение отправили 1 ноября, но он был не по существу вопроса. Кроме того, в нем не сообщалось о причинах, по которым копии запрашиваемых документов не предоставили.

Мировой суд признал Старостина виновным в административном правонарушении и назначил минимально возможный штраф — пять тысяч рублей. Постановление суда вступило в силу 10 января, но Русакова до сих пор не получила запрошенные бумаги.

«За мою десятилетнюю юридическую практику это всего второй случай, когда чиновника штрафуют за непредоставление ответа по существу. Нарушение кажется незначительным, но из-за таких „отписок“ даже сбор элементарных документов часто существенно затягивается», — отметил юрист рязанского «Мемориала» Александр Заруцкий.


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