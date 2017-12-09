Скончался хирург Евгений Рязанцев

В субботу, 9 декабря скончался заслуженный врач РФ, акушер-гинеколог, доцент кафедры акушерства и гинекологии РязГМУ Евгений Рязанцев.
Похороны пройдут в понедельник. Место проведения станет известно позднее.
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В субботу, 9 декабря скончался заслуженный врач РФ, акушер-гинеколог, доцент кафедры акушерства и гинекологии РязГМУ Евгений Рязанцев.
Похороны пройдут в понедельник. Место проведения станет известно позднее.
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