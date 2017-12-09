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14:33, 9 декабря 2017 416
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Рязанские наркоторговцы отмывали деньги через криптовалюту

Рязанские наркоторговцы отмывали деньги через криптовалюту

Прокуратура Октябрьского района взяла на контроль дело наркоторговцев, переводивших вырученные средства в криптовалюту. Об этом сообщил сайт прокуратуры.

Установлено, что преступная группа сбывала в Рязани синтетические наркотики в крупном и особо крупном размерах. Примерно в октябре 2016 года преступники разработали систему конспирирационных мер. Свою выручку они переводили на электронные счета биржи криптовалюты, созданные на сайте Exmo.com.

Затем через биржу средства конвертировались в криптовалюту — биткоины. Их переводили на специально созданный счет.

Затем один из участников группы через электронную биржу конвертировал средства уже в рубли, после чего обналичил через банкоматы города не менее 933 629 рублей.

Расследование продолжается.


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