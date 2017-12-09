Рязанские наркоторговцы отмывали деньги через криптовалюту

Прокуратура Октябрьского района взяла на контроль дело наркоторговцев, переводивших вырученные средства в криптовалюту. Об этом сообщил
Установлено, что преступная группа сбывала в Рязани синтетические наркотики в крупном и особо крупном размерах. Примерно в октябре 2016 года преступники разработали систему конспирирационных мер. Свою выручку они переводили на электронные счета биржи криптовалюты, созданные на сайте Exmo.com.
Затем через биржу средства конвертировались в криптовалюту — биткоины. Их переводили на специально созданный счет.
Затем один из участников группы через электронную биржу конвертировал средства уже в рубли, после чего обналичил через банкоматы города не менее 933 629 рублей.
Расследование продолжается.