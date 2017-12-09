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9:46, 9 декабря 2017 416
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Группа Feelin’s презентует новый альбом

Группа Feelin’s презентует новый альбом

В пятницу, 15 декабря, в 18:00 рязанская группа Feelin’s проведет в Муниципальном культурном центре концерт «Журавли. Мелодия заповедной Мещеры». Концерт посвящен году экологии и презентации нового альбома группы.

Музыканты пригласили мероприятие сорудников Окского заповедника, с которым группа дружит уже десять лет.

В вместе с Feelin' s в концерте участвуют певица и актриса, обладательница нежного сопрано Наталья Богданова, очаровательная соул-певица Оксана Алёшина, популярный вокалист Сергей Гриматин, воспитанники детского музыкального театра «Созвездие добра» и ансамбль «Рязаночка».

На концерте состоится презентация музыкального альбома «Журавли. Мелодия заповедной Мещеры».

Фото группы Feelin' s из Окского заповедника


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