Группа Feelin’s презентует новый альбом

В пятницу, 15 декабря, в 18:00 рязанская группа Feelin’s проведет в Муниципальном культурном центре концерт «Журавли. Мелодия заповедной Мещеры». Концерт посвящен году экологии и презентации нового альбома группы.
Музыканты пригласили мероприятие сорудников Окского заповедника, с которым группа дружит уже десять лет.
В вместе с Feelin' s в концерте участвуют певица и актриса, обладательница нежного сопрано Наталья Богданова, очаровательная соул-певица Оксана Алёшина, популярный вокалист Сергей Гриматин, воспитанники детского музыкального театра «Созвездие добра» и ансамбль «Рязаночка».
На концерте состоится презентация музыкального альбома «Журавли. Мелодия заповедной Мещеры».
Фото группы Feelin' s из Окского заповедника