В пятницу и выходные полиция проведет рейды против пьяных водителей

В пятницу и выходные 8-10 декабря рязанская ГИБДД снова будет искать пьяных водителей. Рейды пройдут по всему городу, сообщил
Полицейские отметили, что за 11 месяцев этого года в Рязанской области произошло 151 ДТП по вине нетрезвых водителей. В результате 30 человек погибли и 209 получили травмы.
С начала года сотрудники ГИБДД выявили 3507 нетрезвых водителей. Еще более двухсот отказались от законного требования пройти медосвидетельствование.
ГИБДД также указала, что с июля 2015 года ужесточено наказание за повторную езду в состоянии опьянения: это штраф от 200 до 300 тысяч рублей, или обязательные работы до 480 часов, или принудительные работы до 2-х лет. Помимо перечисленных мер пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права управления — сроком 3 года.