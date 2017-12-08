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13:05, 8 декабря 2017 164
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В пятницу и выходные полиция проведет рейды против пьяных водителей

В пятницу и выходные полиция проведет рейды против пьяных водителей

В пятницу и выходные 8-10 декабря рязанская ГИБДД снова будет искать пьяных водителей. Рейды пройдут по всему городу, сообщил сайт УМВД.

Полицейские отметили, что за 11 месяцев этого года в Рязанской области произошло 151 ДТП по вине нетрезвых водителей. В результате 30 человек погибли и 209 получили травмы.

С начала года сотрудники ГИБДД выявили 3507 нетрезвых водителей. Еще более двухсот отказались от законного требования пройти медосвидетельствование.

ГИБДД также указала, что с июля 2015 года ужесточено наказание за повторную езду в состоянии опьянения: это штраф от 200 до 300 тысяч рублей, или обязательные работы до 480 часов, или принудительные работы до 2-х лет. Помимо перечисленных мер пьяному водителю грозит лишение свободы на срок до 2-х лет с лишением права управления — сроком 3 года.


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