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8:42, 8 декабря 2017 465
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В Рязанской области открыли семейный животноводческий комплекс

В Рязанской области открыли семейный животноводческий комплекс

В Ермишинском районе Рязанской области открыли семейный животноводческий комплекс. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Животноводческий комплекс состоит из двух семейных ферм, которые построили на средства федеральных грантов, полученных в 2015 и 2016 годах в размере 18,5 миллионов рублей. Семьи реконструировали здание заброшенной фермы в деревне Турмадеево.

Каждая из ферм рассчитана на содержание 100 голов стада с автоматическим доением. Открытие комплекса позволит создать около 30 рабочих мест, с зарплатой выше средней по району.

Фото ИД «Пресса»


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