В Рязанской области открыли семейный животноводческий комплекс

В Ермишинском районе Рязанской области открыли семейный животноводческий комплекс. Об этом сообщили на
Животноводческий комплекс состоит из двух семейных ферм, которые построили на средства федеральных грантов, полученных в 2015 и 2016 годах в размере 18,5 миллионов рублей. Семьи реконструировали здание заброшенной фермы в деревне Турмадеево.
Каждая из ферм рассчитана на содержание 100 голов стада с автоматическим доением. Открытие комплекса позволит создать около 30 рабочих мест, с зарплатой выше средней по району.
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