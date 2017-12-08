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14:38, 8 декабря 2017 216
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Рязанцу вынесли приговор за убийство

Рязанцу вынесли приговор за убийство

Спасский районный суд вынес приговор мужчине за убийство и покушение на убийство. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как установило следствие, летом 2017 года трое мужчин распивали спиртные напитки. Они поссорились, один вышел из дома, а другой в это время взял нож и несколько раз ударил третьего, в том числе в челюсть, в шею и в левое предплечье. Тот вскоре скончался на месте происшествия.

Но пока мужчина бил ножом свою жертву, в дом зашел их третий друг. Подсудимый, испугавшись, что тот сможет рассказать о преступлении, ударил его ножом дважды, в шею в и грудь. Тот сумел выбежать из дома.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 13 лет строгого режима с ограничением свободы на год.

Кроме того, с него взыскали деньги в счет возмещения морального вреда и материального ущерба, причиненного преступлением.


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