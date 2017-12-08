Авария со сбитой в центре Рязани пенсионеркой попала на видео. Соответсвующий ролик опубликовали на YouTube.
На видео видно, как женщина перебегает дорогу вне пешеходного перехода.
Напомним, ДТП
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Авария со сбитой в центре Рязани пенсионеркой попала на видео. Соответсвующий ролик опубликовали на YouTube.
На видео видно, как женщина перебегает дорогу вне пешеходного перехода.
Напомним, ДТП
© RZN.info
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