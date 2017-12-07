В Рязани выбрали координатора штаба Собчак

Координатором штаба Ксении Собчак в Рязани стал Никита Матвеев. Об этом сообщается на сайте « Кандидат „Против всех“ ».

Команда региона займется агитацией, мобилизацией сторонников и сбором подписей. Местные координаторы будут напрямую связываться с центральным штабом.

Никита Матвеев — общественный деятель, выпускник юридического факультета РГУ имени Есенина.

«Выборы — это мое право голоса и право принять участие в судьбе моей страны. Голос за Ксению Собчак — это моя попытка что-то изменить, а не приспосабливаться жить в существующих условиях. С таким кандидатом, как Собчак, можно и нужно работать. Я рад, что работаю в ее команде, и как руководитель штаба буду делать все, чтобы помочь ей.

Я считаю, что в 2018 году многие жители Рязани получат ответ на извечный вопрос: „А у нас есть выбор? За кого еще можно проголосовать?“ Зюганов, Жириновский, Миронов и им подобные — это просто марионетки Кремля. Власть, и так уже мало на что влияющая в стране, слабеет. Каждый из нас на себе чувствует кризис в экономике, нарастающую усталость от однообразной риторики и архаичных старых лиц. Лично у меня есть надежда, что Ксения Собчак, наш кандидат „Против всех“, сможет, наконец, все изменить. Это наш путь, и мы с него сворачивать не собираемся», — прокомментировал Матвеев свое решение.

«Я не хочу кричать о нашей будущей победе, как это делают некоторые так называемые оппозиционные партии. Я просто знаю, что в марте многое изменится. Все будет расставлено на свои места. Поэтому приглашаю всех неравнодушных к судьбе России и нашей малой родины быть с нами заодно», — добавил он.