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12:40, 7 декабря 2017 434
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В Дубровичах пенсионерка осталась зимой без отопления

В Дубровичах пенсионерка осталась зимой без отопления

В Дубровичах Рязанского района пенсионерка осталась зимой без отопления. Об этом пишет издательство «Пресса».

В среду, 6 декабря, 80-летнюю жительницу навестили сотрудники администрации Дубровического сельского поселения и социальные работники. Выяснилось, что газ отключили за долги в августе.

В сообщении отметили, что пенсионерка надеялась на своего внука, который пообещал оплачивать газ. Однако мужчина давно забыл о своих обещаниях.

В администрации Рязанского района сообщили, что ситуацию с отсутствием газа в доме контролируют и разрабатывают меры, чтобы помочь ей решить эту проблему.

Фото ИД «Пресса»


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