В Дубровичах пенсионерка осталась зимой без отопления

В Дубровичах Рязанского района пенсионерка осталась зимой без отопления. Об этом пишет издательство «
В среду, 6 декабря, 80-летнюю жительницу навестили сотрудники администрации Дубровического сельского поселения и социальные работники. Выяснилось, что газ отключили за долги в августе.
В сообщении отметили, что пенсионерка надеялась на своего внука, который пообещал оплачивать газ. Однако мужчина давно забыл о своих обещаниях.
В администрации Рязанского района сообщили, что ситуацию с отсутствием газа в доме контролируют и разрабатывают меры, чтобы помочь ей решить эту проблему.
Фото ИД «Пресса»