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17:34, 7 декабря 2017 163
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Рязанский «Альмагель» и «Левомеколь» стали самыми дешевыми в округе. Мониторинг цен

Рязанский «Альмагель» и «Левомеколь» стали самыми дешевыми в округе. Мониторинг цен

В ноябре Рязанская область заняла первое место в ЦФО по средней стоимости «Альмагеля» (238,1 рубля), «Левомеколя» (113,99 рубля) и «Сульфацетамида» (21,76 рубля). Данные ежемесячного мониторинга цен на медикаменты RZN.info предоставил Рязаньстат.

Больше всего в регионе подорожали «Бисопролол» — 5,1% (до 54,01 рубля), отечественные поливитамины — 1,2% (до 7,99 рубля) и «Нитроглицерин» — 1% (до 13,02).

За месяц снизились цены на «Таурин» — 6,5% (до 16,49 рубля), «Сульфацетамид» — 3,3% (до 21,76 рубля), «Индапамид» — 2,7% (до 22,38 рубля), «Анальгин» — 2,6% (до 9,45 рубля).

Рязаньстат отслеживает цены на 45 препаратов.


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