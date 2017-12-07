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9:18, 7 декабря 2017 780
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Под Рязанью грузовик врезался в ограждение

Под Рязанью грузовик врезался в ограждение

Под Рязанью грузовик врезался в ограждение. Фото аварии опубликовал пользователь группы «Подслушано у водителей в Рязани».

ДТП произошло в ночь на четверг, 7 декабря, в Совхозе Рязанском.

Информация о произошедшем уточняется.

Фото Slava Сергеев


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Под Рязанью грузовик врезался в ограждение
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