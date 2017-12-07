Любимов по телефону поздравил рязанку с победой на Всероссийском конкурсе волонтеров

Николай Любимов поздравил Кристину Зорину, которая стала лауреатом премии «Доброволец России — 2017».
Также он прокомментировал ее победу на странице «ВКонтакте».
«Кристина, так держать! Еще раз поздравляю, уже на страницах „ВКонтакте“. Спасибо всей вашей дружной команде и привет ребятам, которые записали наш телефонный разговор. Кстати, наступающий 2018 год объявлен Годом волонтерства — несомненно, важного и нужного добровольческого движения», —
«Когда взяла трубку с незнакомого номера, не сразу поняла, кто со мной разговаривает. А это
Напомним, Кристину Зорину
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