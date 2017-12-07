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11:48, 7 декабря 2017 466
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Любимов по телефону поздравил рязанку с победой на Всероссийском конкурсе волонтеров 1

Любимов по телефону поздравил рязанку с победой на Всероссийском конкурсе волонтеров

Николай Любимов поздравил Кристину Зорину, которая стала лауреатом премии «Доброволец России — 2017».

Также он прокомментировал ее победу на странице «ВКонтакте».

«Кристина, так держать! Еще раз поздравляю, уже на страницах „ВКонтакте“. Спасибо всей вашей дружной команде и привет ребятам, которые записали наш телефонный разговор. Кстати, наступающий 2018 год объявлен Годом волонтерства — несомненно, важного и нужного добровольческого движения», — написал губернатор.

«Когда взяла трубку с незнакомого номера, не сразу поняла, кто со мной разговаривает. А это Николай Любимов узнал о нашем триумфе и сам позвонил на мой телефон. Не знаю, как он его нашел, но это очень приятно. Не каждый день звонит первый человек в регионе, чтобы поздравить волонтеров Победы! Решили сделать ответку. Николай Викторович, знаю, что вы сидите ВК, поэтому говорю спасибо здесь. Надеемся, что вы это увидите (и лайкните)», — ответила главе региона рязанка.

Напомним, Кристину Зорину наградили на Всероссийском форуме «Доброволец России», прошедшем в среду, 6 декабря. В церемонии принял участие Владимир Путин.

Фото со страницы Кристины Зориной «ВКонтакте»


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