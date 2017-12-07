Более 50 рязанских предпринимателей в 2017 году поймали на взяточничестве. Об этом журналистам рассказали на межведомственном совещании, которое прошло в библиотеке имени Горького в четверг, 7 декабря.
На совещании подчеркнули, что в области распространена проблема не только взяточничества, но и нарушения прав бизнесменов.
«Нам, при издании правовых актов, необходимо получать обратную реакцию от предпринимателей. Тогда мы сможем устранить проблемы. Но пока реакция нулевая, они к нам не обращаются. Они не должны этого бояться», — отметил зампред областного правительства Олег Булеков.
По его словам, областные центры поддержки предпринимательства сейчас работают неэффективно, не хватает квалифицированных работников. С ним согласился уполномоченный по защите прав предпринимателей в области Егор Бурцев. Он подчеркнул, что нужно пересмотреть и поменять работу таких центров.
Вице-мэр Сергей Карабасов ответил, что поддержка предпринимателям предусмотрена, есть программа, которую нужно совершенствовать, и пообещал разобраться в ситуации.