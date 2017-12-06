Водителя, скрывшегося с места ДТП, нашли по записи в соцсети

20-летнего рязанца нашли после того, как он разместил во «ВКонтакте» фото ДТП, участником которого стал. Несмотря на то что пострадала только его машина, молодой человек получил пять суток административного ареста, сообщил
Вечером 26 ноября водитель решил сделать дрифт на парковке возле «Глобуса», однако не справился с управлением и врезался в столб. Автолюбитель не пострадал, сфотографировал разбитый бампер вместе со столбом, и уехал.
Затем он разместил фото произошедшего в соцсети с описанием: «Дал угла». А в группе «ВКонтакте» «Подслушано у водителей Рязани» опубликовал вопрос: «Въехал в столб, столб не пострадал, люди целы, вмял перед жестоко, какие следующие действия?» Пост увидели сотрудники «Глобуса» и заявили в полицию.
Сотрудники ГИБДД оформили ДТП.
Кроме того, провели экспертизу столба, на котором нашли несколько царапин. Однако кабели внутри столба оказались в целости.
Суд приговорил незадачливого дрифтера к пяти суткам административного ареста. С 5 декабря водитель отбывает наказание.
Фото с сайта издательства «Пресса»