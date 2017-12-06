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12:47, 6 декабря 2017 242
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В Рязани предложили освободить врачей от службы в армии

В Рязани предложили освободить врачей от службы в армии

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Во вторник, 5 декабря, на заседании круглого стола в рязанской облдуме обсудили обеспечение кадрами соцсферы региона.

В мероприятии приняли участие депутаты регионального парламента, руководители профильных министерств и ведущих рязанских вузов, представители муниципалитетов и общественных организаций.

Характеристику рынка труда в соцсфере представил министр труда и соцзащиты населения Рязанской области Валерий Емец. «По прогнозу минтруда, рынок трудовых ресурсов ждет сокращение в государственном секторе и увеличение в коммерческом», — сказал Емец. Так, в 2016 году в регионе на 4% сократилось число граждан, занятых в соцсфере.

При этом кадры социальной сферы остаются одними из самых востребованных на рынке труда Рязанской области и составляют практически четверть от общей потребности. Валерий Емец связал нехватку специалистов с ежегодным сокращением населения трудоспособного возраста.

«Дефицит медработников связан с отсутствием престижа и маленькой зарплатой, что приводит к миграциям врачей из районов и области в целом», — подчеркнул министр.

Также он добавил, что по той же причине в регионе наблюдается нехватка библиотекарей, концертмейстеров, артистов драмы, педагогов и учителей. «В качестве мер поддержки мы используем гранты молодым специалистам и единовременные выплаты. Развитие соцсферы невозможно без квалифицированных специалистов», — подытожил Емец.

После доклада с предложениями выступили другие участники круглого стола. Глава Старожиловского района Александр Татарников рассказал о решении проблемы дефицита кадров на уровне муниципалитета.

«Проблемы в престижности нет, необходимо поднять зарплаты для мотивации работников», — заявил Татарников. Он предложил проводить ярмарки вакансий, увеличивать единовременные выплаты и привлекать молодых специалистов жильем, снижением процента по ипотеке и даже освободить врачей от службы в армии.

Представитель регионального совета молодых врачей Евгений Лавренюк, в свою очередь, предложил меры по снижению миграции кадров в Москву путем создания в районах инфраструктуры. «Многие просто жалуются на то, что на селе нечего делать», — сказал Лавренюк.

По итогам круглого стола все поступившие предложения рассмотрят депутаты и наиболее важные могут стать основанием для появления законодательных инициатив.


© RZN.info

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