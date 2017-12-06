В Рязани подорожали огурцы и подешевел картофель. Мониторинг цен

Как и неделю назад, в Рязанской области больше всего подорожали огурцы — на 6,7% (до 134,99 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен в ЦФО во вторник, 5 декабря, представил Рязаньстат.
Также увеличилась стоимость помидоров — на 4,8% (до 121,89 рубля за килограмм), яиц на 2,6% (до 47,73 за десяток). Упала цена на картофель на 4,5% (до 16,79 рубля за килограмм).
Регион остался третьим в округе по стоимости помидоров. Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:
- сосиски и сардельки — 273,47 рубля за килограмм;
- водку — 545,63 рубля за литр;
- сливочное масло — 448,88 рубля за килограмм;
- карамель — 193,92 рубля за килограмм;
- стерилизованное молоко — 60,58 рубля за литр;
- пастеризованное молоко — 39,18 рубля за литр;
- творог — 224,12 рубля за килограмм;
- печенье — 108,17 рубля за килограмм;
- морковь — 15,98 рубля за килограмм.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.