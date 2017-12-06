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11:27, 6 декабря 2017 78
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В Рязани подорожали огурцы и подешевел картофель. Мониторинг цен

В Рязани подорожали огурцы и подешевел картофель. Мониторинг цен

Как и неделю назад, в Рязанской области больше всего подорожали огурцы — на 6,7% (до 134,99 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен в ЦФО во вторник, 5 декабря, представил Рязаньстат.

Также увеличилась стоимость помидоров — на 4,8% (до 121,89 рубля за килограмм), яиц на 2,6% (до 47,73 за десяток). Упала цена на картофель на 4,5% (до 16,79 рубля за килограмм).

Регион остался третьим в округе по стоимости помидоров. Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на:

  • сосиски и сардельки — 273,47 рубля за килограмм;
  • водку — 545,63 рубля за литр;
  • сливочное масло — 448,88 рубля за килограмм;
  • карамель — 193,92 рубля за килограмм;
  • стерилизованное молоко — 60,58 рубля за литр;
  • пастеризованное молоко — 39,18 рубля за литр;
  • творог — 224,12 рубля за килограмм;
  • печенье — 108,17 рубля за килограмм;
  • морковь — 15,98 рубля за килограмм.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


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