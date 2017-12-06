Рязанские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ. Фото и видео

Рязанские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
«На южном рубеже сводный отряд решал задачи охраны общественного порядка, пресечения незаконного провоза оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотиков, задержания и обезвреживания лиц, находящихся в розыске, выявления контрабанды и похищенного автотранспорта. Все поставленные перед полицейскими служебные задачи выполнялись успешно», — говорится в сообщении.
Полицейских встречали руководители регионального управления МВД, коллеги, родственники и близкие.
Накануне возвращения рязанские полицейские передали служебную вахту на ФКПП «Затеречный» своим коллегам-землякам.
Врио начальника УМВД по Рязанской области Сергей Лебедев поздравил полицейских, вручил награды и пожелал им хорошего отдыха в кругу семьи.