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14:40, 6 декабря 2017 4 256
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Рязанские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ. Фото и видео

Рязанские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ. Фото и видео

Фото: УМВД по Рязанской области

Рязанские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

«На южном рубеже сводный отряд решал задачи охраны общественного порядка, пресечения незаконного провоза оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотиков, задержания и обезвреживания лиц, находящихся в розыске, выявления контрабанды и похищенного автотранспорта. Все поставленные перед полицейскими служебные задачи выполнялись успешно», — говорится в сообщении.

Полицейских встречали руководители регионального управления МВД, коллеги, родственники и близкие.

Накануне возвращения рязанские полицейские передали служебную вахту на ФКПП «Затеречный» своим коллегам-землякам.

Врио начальника УМВД по Рязанской области Сергей Лебедев поздравил полицейских, вручил награды и пожелал им хорошего отдыха в кругу семьи.


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