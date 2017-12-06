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9:29, 6 декабря 2017 255
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Незрячий музыкант из Рязани сыграл на рояле для Путина. Видео

Незрячий музыкант из Рязани сыграл на рояле для Путина. Видео

Во вторник, 5 декабря, Владимир Путин посетил Российскую государственную специализированную академию искусств. Это единственное в мире творческое высшее учебное заведение для людей с ограничением по здоровью, сообщает сайт президента.

Глава государства встретился с инвалидами, представителями профильных общественных организаций и профессиональных сообществ.

Рязанец Антон Белоусов исполнил на рояле Венгерскую рапсодию №10 Ференца Листа. Путин поблагодарил музыканта за исполнение классического произведения и пожелал ему успеха.

Кроме того, президент побывал на репетиции гимна академии на языке жестов и встретился с инвалидами и представителями профильных НКО.

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