Незрячий музыкант из Рязани сыграл на рояле для Путина. Видео

Во вторник, 5 декабря, Владимир Путин посетил Российскую государственную специализированную академию искусств. Это единственное в мире творческое высшее учебное заведение для людей с ограничением по здоровью, сообщает
Глава государства встретился с инвалидами, представителями профильных общественных организаций и профессиональных сообществ.
Рязанец Антон Белоусов исполнил на рояле Венгерскую рапсодию №10 Ференца Листа. Путин поблагодарил музыканта за исполнение классического произведения и пожелал ему успеха.
Кроме того, президент побывал на репетиции гимна академии на языке жестов и встретился с инвалидами и представителями профильных НКО.
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«Порадуйте нас, Антон»: Путин слушает игру студента специализированной академии искусств pic.twitter.com/pWc7KdH1Ce— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 5 декабря 2017 г.