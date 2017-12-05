В Михайлове зажгли Вечный огонь. Об этом сообщили в
Вечный огонь у михайловского мемориала воинской славы стал пятым в Рязанской области. До этого он носил статус Огня памяти и зажигался только в праздничные даты.
Власти Михайлова в течение двух лет ремонтировали сам мемориал: замостили площадь тротуарной плиткой, обновили мемориальные доски и привели в порядок постамент, на котором установлен танк Т-34.
Торжество состоялось в канун празднования 76- годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Фото пресс-службы ОНФ