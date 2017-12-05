Школьникам показали работу рязанских кинологов. Фоторепортаж

Ученикам 8-9 классов школы №40 показали работу рязанских кинологов. Об этом сообщила
Мероприятие организовали совместно с рязанской областной детской библиотекой.
Кинологи рассказали школьникам о своей профессии, питомцах, о том, что проиходит, когда «верный пес выходит на пенсию» (через 7-8 лет работы).
Юные рязанцы задавали интересующие их вопросы о том, ездят ли сотрудники в «горячие точки», как «натаскивают» овчарок на поиск опасных веществ, чем отличается поведение собаки «на службе» и дома у хозяина-полицейского.
«Школьники поняли, насколько увлекательна и рискованна работа в полиции и для человека, и для собаки. Убедились, что дрессировка, подготовка даже породистого, „умного“ животного требует кропотливых усилий, чуткости, терпения», — говорится в сообщении.
Перед входом в библиотеку для школьников провели тренировку-демонстрацию.
«Несмотря на непогоду, служебные собаки старались как можно лучше выполнить команды - они задерживали „преступника“, искали запрещенные вещества, обыскивали периметр территории, выполняли множество показательных команд, просто резвились, играя с мячами. Школьники с восторгом смотрели на тренировку, некоторые даже смогли принять в ней участие», — рассказали в пресс-службе.