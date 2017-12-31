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9:52, 31 декабря 2017 1 876
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Рязанка снялась в клипе для новогодней рекламы «Кока-Колы». Видео

Рязанка снялась в клипе для новогодней рекламы «Кока-Колы». Видео

Рязанка Оксана Золотарева снялась в клипе для новогодней рекламы Coca Cola. Видео девушка разместила в интернете.

Как рассказала Оксана RZN.info, решение снять видео возникло спонтанно. «Я увидела рекламу от Азамата Мусагалиева и узнала, что попасть в ролик может любой человек. Для этого нужно было зайти на сайт #ПойCocaCola и спеть. Ну, а мы с ребятами [фотографами] решили снять целый клип», — поделилась рязанка.

Как призналась девушка, видео она снимала больше для настроения, чем для того, чтобы попасть в рекламу.

В настоящее время акция уже завершилась. Теперь организаторы отберут лучшие работы, которые и покажут в новогодней рекламе. Одна из таких уже готова — в нее попали песни известных российских блогеров.

«Спасибо за ваши видео — трогательные, заводные, вдохновляющие! Ваши голоса сделали любимую песню по-настоящему особенной. Не пропусти финальный клип, который мы покажем по ТВ в новогоднюю ночь», — говорится в сообщении на официальном сайте #ПойCocaCola. Там же можно посмотреть все ролики, которые прислали участники акции.


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