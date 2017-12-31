Полиция задержала рязанцев, разбивших припаркованные на улице Новоселов машины

Полиция задержала рязанцев, которые разбили припаркованные на улице Новоселов машины. Об этом сообщила владелица одного из пострадавших автомобилей в группе «
По ее словам, мужчина был пьян и ехал на высокой скорости. При столкновении его пассажирка «пробила головой лобовое стекло» и получила травмы, с которыми ее увезли на «скорой».
После этого водитель попытался сбежать, но его поймали очевидцы. Рязанцы также добавили, что в результате аварии пострадали не три, а пять машин.
«В пять утра позвонили из ГАИ, сказали, что в нашу машину врезались. Хотел сбежать, не удалось. Наша машина восстановлению не подлежит. Приехали в гости на Новый год с двумя грудными детьми и остались без машины», — рассказала женщина.