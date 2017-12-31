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17:16, 31 декабря 2017 2 008
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Полиция задержала рязанцев, разбивших припаркованные на улице Новоселов машины

Полиция задержала рязанцев, разбивших припаркованные на улице Новоселов машины

Полиция задержала рязанцев, которые разбили припаркованные на улице Новоселов машины. Об этом сообщила владелица одного из пострадавших автомобилей в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

По ее словам, мужчина был пьян и ехал на высокой скорости. При столкновении его пассажирка «пробила головой лобовое стекло» и получила травмы, с которыми ее увезли на «скорой».

После этого водитель попытался сбежать, но его поймали очевидцы. Рязанцы также добавили, что в результате аварии пострадали не три, а пять машин.

«В пять утра позвонили из ГАИ, сказали, что в нашу машину врезались. Хотел сбежать, не удалось. Наша машина восстановлению не подлежит. Приехали в гости на Новый год с двумя грудными детьми и остались без машины», — рассказала женщина.


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