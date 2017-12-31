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17:06, 31 декабря 2017 1 320
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«Мира и процветания». В сети появилось видеообращение Владимира Путина

«Мира и процветания». В сети появилось видеообращение Владимира Путина

В сети появилось новогоднее видеообращение Владимира Путина. «На пороге новый, 2018 год. Конечно, этот праздник приходит к нам каждый год, но все равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный. Верим, что все загаданное в эти минуты, все наши надежды исполнятся», — произнес президент.

Он напомнил, что большинство россиян отмечают этот праздник в кругу семьи, а особые поздравления направил тем, кто в настоящее время находится на работе или на службе. «Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь», — отметил Путин.

Глава государства пожелал жителям России успехов, благополучия и счастья. «Мира и процветания нашей великой России — нашей любимой и единственной!» — заключил президент.


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