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16:00, 30 декабря 2017 311
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Рязанские спасатели напомнили об опасности выхода на лед в оттепель

Рязанские спасатели напомнили об опасности выхода на лед в оттепель

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Рязанские спасатели напомнили об опасности выхода на лед в оттепель. Предупреждение опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В сообщении отметили, что если температура воздуха выше нуля градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

«Верхний слой льда начинает подтаивать, и образуются наслуды из замерзшего мокрого снега. Он менее прочный, чем лед, и легко разрушается», рассказали спасатели.

Тонкий лед обычно находится у берегов на изгибах и излучинах, около вмерзших предметов, деревьев и камыша, в районе подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков. «Опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким слоем льда».

Безопасным для человека считается лед толщиной не менее десяти сантиметров в пресной воде.

Если же все-таки человек провалился под лед, сотрудники МЧС советуют не паниковать, не делать резких движений и стабилизировать дыхание. Необходимо широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда и попытаться осторожно, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, затем забросить на него одну, а потом и другую ногу. Если лед выдержал, нужно медленно откатится от кромки и ползти к берегу.


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