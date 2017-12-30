Рязанские спасатели напомнили об опасности выхода на лед в оттепель. Предупреждение опубликовали на сайте регионального
В сообщении отметили, что если температура воздуха выше нуля градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.
«Верхний слой льда начинает подтаивать, и образуются наслуды из замерзшего мокрого снега. Он менее прочный, чем лед, и легко разрушается», рассказали спасатели.
Тонкий лед обычно находится у берегов на изгибах и излучинах, около вмерзших предметов, деревьев и камыша, в районе подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков. «Опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким слоем льда».
Безопасным для человека считается лед толщиной не менее десяти сантиметров в пресной воде.
Если же все-таки человек провалился под лед, сотрудники МЧС советуют не паниковать, не делать резких движений и стабилизировать дыхание. Необходимо широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда и попытаться осторожно, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, затем забросить на него одну, а потом и другую ногу. Если лед выдержал, нужно медленно откатится от кромки и ползти к берегу.