В Рязани подешевел сахар и подорожали помидоры. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подешевел сахар на 3,7% (до 31,82 рубля за килограмм) и подорожали помидоры — на 8,7% (до 145,99 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен представил Рязаньстат.
Также увеличилась стоимость огурцов — на 6,1% (до 149,95 рубля за килограмм), лука на 5,1% (до 17,15 за килограмм) и моркови на 5% (до 16,99 за килограмм). Среди лидеров в округе рязанских продуктов вновь нет, регион оказался в «аутсайдерах» по средним ценам на:
- сосиски и сардельки — 274,31 рубля за килограмм;
- яйца куриные — 48,61 рубля за десяток;
- водку — 542,1 рубля за литр;
- сливочное масло — 450,86 рубля за килограмм;
- карамель — 193,92 рубля за килограмм;
- стерилизованное молоко — 60,56 рубля за литр;
- пастеризованное молоко — 39,08 рубля за литр;
- творог — 225,51 рубля за килограмм;
- печенье — 108,76 рубля за килограмм;
- морковь.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.