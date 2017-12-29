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17:37, 29 декабря 2017 2 223
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В новогоднюю ночь на площади Победы рязанцев ждут файер-шоу и поздравление губернатора. Программа 2

В новогоднюю ночь на площади Победы рязанцев ждут файер-шоу и поздравление губернатора. Программа

В новогоднюю ночь на площади Победы на сцене перед МКЦ пройдет праздничный концерт. Праздничная музыка зазвучит с 23 часов.

Гостей праздника ждут выступления хореографического ансамбля «Рязань», и других ведущих коллективов и солистов города.

Программа вечера выглядит так:

  • 23:30 — видеопоздравления рязанцев в рамках акции «Найди Деда Мороза»;
  • 23:45 — концертная программа, прощание с 2017 годом — Годом Петуха;
  • 23:58 — видеопоздравление президента с Новым 2018 годом. Бой курантов. Гимн;
  • 00:05 — встреча Деда Мороза и Снегурочки, символа 2018 года — Собаки. Интерактивная программа;
  • 00:20 — концертная программа;
  • 1:20 — видеопоздравление победителя конкурса «Найди Деда Мороза», награждение;
  • 1:25 — файер-шоу;
  • 1:30 — концерт в формате нон-стоп (Юрий Леонтьев, Ирина Кобзева, Антон Минаев, «Балалайка-62» (победители фестиваля «Подбелка-2017»), Роман Орлов, Ксения Орлова, хореографический ансамбль «Рязань»);
  • 1:45 — официальная часть программы. Рязанцев ждут поздравления губернатора Николая Любимова, главы города, председатель Рязанской гордумы Владислава Фролова, и.о. главы горадминистрации города Рязани Сергея Карабасова.
  • 2:00 — салют
  • 2:10 — проводы Деда Мороза и Снегурочки
  • 2:15 — новогодняя дискотека

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