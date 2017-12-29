В новогоднюю ночь на площади Победы рязанцев ждут файер-шоу и поздравление губернатора. Программа

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
В новогоднюю ночь на площади Победы на сцене перед МКЦ пройдет праздничный концерт. Праздничная музыка зазвучит с 23 часов.
Гостей праздника ждут выступления хореографического ансамбля «Рязань», и других ведущих коллективов и солистов города.
Программа вечера выглядит так:
23:30 — видеопоздравления рязанцев в рамках акции «Найди Деда Мороза»;
23:45 — концертная программа, прощание с 2017 годом — Годом Петуха;
23:58 — видеопоздравление президента с Новым 2018 годом. Бой курантов. Гимн;
00:05 — встреча Деда Мороза и Снегурочки, символа 2018 года — Собаки. Интерактивная программа;
00:20 — концертная программа;
1:20 — видеопоздравление победителя конкурса «Найди Деда Мороза», награждение;
1:25 — файер-шоу;
1:30 — концерт в формате нон-стоп (Юрий Леонтьев, Ирина Кобзева, Антон Минаев, «Балалайка-62» (победители фестиваля «Подбелка-2017»), Роман Орлов, Ксения Орлова, хореографический ансамбль «Рязань»);
1:45 — официальная часть программы. Рязанцев ждут поздравления губернатора Николая Любимова, главы города, председатель Рязанской гордумы Владислава Фролова, и.о. главы горадминистрации города Рязани Сергея Карабасова.