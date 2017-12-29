В аварии с «ГАЗоном» на Южной окружной пострадали три человека. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Отметили, что «четырнадцатая» и «ГАЗель» двигались в попутном направлении.
Авария
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В аварии с «ГАЗоном» на Южной окружной пострадали три человека. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Отметили, что «четырнадцатая» и «ГАЗель» двигались в попутном направлении.
Авария
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