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15:19, 29 декабря 2017 798
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Стало известно расписание пассажирского транспорта в новогоднюю ночь

Стало известно расписание пассажирского транспорта в новогоднюю ночь

Стало известно расписание городского транспорта в новогоднюю ночь и в дни празднования Нового года. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Работу пассажирского транспорта 31 декабря 2017 года продлят до 3:30 1 января 2018 года.

С 23:30 31 декабря до 3:30 1 января 2018 года движение автобусов и троллейбусов в районе, прилегающем к площади Победы, будет организовано по следующей схеме:

  • троллейбусы маршрутов №1, №8, №9, №10, №16, №17 при движении из Московского района будут следовать до разворотного круга на «ТД Барс»;
  • троллейбусы маршрутов №5 будут следовать по Вокзальной улице через «Рязань-1».

Автобусы маршрутов №4, №13, №15, №18, №24:

  • при движении в центр города после «ТД Барс» поедут по улице Вокзальной через «Рязань-1», далее от «Дома художника» по обычному маршруту;
  • из центра города после «Дома художника» последуют по Вокзальной улице через «Рязань-1», далее от «ТД Барс» по обычному маршруту.

Автобусы маршрутов №5 и №7:

  • при движении из центра города после «Дома художника» следуют по Вокзальной улице через «Рязань-1» до разворотного круга на «Вокзал Рязань-2»;
  • при движении в центр города от разворотного круга на «Вокзал Рязань-2» поедут по улице Вокзальной через «Рязань-1», далее от «Дома художника» по обычному маршруту.

Автобусы и маршрутки №31, №41, №47, №53, №57, №66, №68, №73, №75, №87, №88, №91:

  • в центр города после «ТД Барс» поедут по Вокзальной улице через «Рязань-1», далее от «Дом художника» по обычному маршруту;
  • при движении из центра города после «Дом художника» следуют по Вокзальной улице через железнодорожный вокзал «Рязань-1», далее от «ТД Барс» по обычному маршруту.

Автобусы и маршрутки №50, №70, №71, №80, №82, №95:

  • со стороны Московского шоссе после «ТД Барс» поедут по улице Вокзальной через железнодорожный «Рязань-2», улице Чкалова, Весенней, Высоковольтной, далее от «УРТ» по обычному маршруту;
  • при движении в сторону Московского шоссе после «Музучилище» отправятся по Высоковольтной улице, Весенней, Чкалова, Вокзальной через вокзал «Рязань-2», далее от «ТД Барс» по обычному маршруту.

Маршрутка №77:

  • в центр города после «Вокзал Рязань-2» поедет по Вокзальной улице через «Рязань-1», далее от «Дома художника» по обычному маршруту;
  • при движении из центра города после «Дома художника» последует по Вокзальной улице через «Рязань-1», далее от «Вокзал Рязань-2» по обычному маршруту;

Маршрутка №49:

  • в центр города после «Компании Еламед» последует по улицам Высоковольтной и Дзержинского, далее от «Гостиницы Первомайской» по обычному маршруту;
  • из центра города после «Гостиницы Первомайской» поедет по улицам Дзержинского, Высоковольтной, далее от «Компании Еламед» по обычному маршруту.

Из-за новогоднего гуляния «Снежная карусель» возле кинотеатра «Октябрь» и ограничением движения на улице Новоселов с 00:20 до 1:30 1 января 2018 года движение пассажирского транспорта в прилегающем районе будет организовано по следующей схеме:

  • троллейбусы маршрута №2 в сторону Депо №3 следуют до Театральной площади и обратно;
  • троллейбусы маршрутов №3 и №13 в сторону Песочни поедут до разворотного круга на площади Попова и обратно в город.

Автобусы маршрутов №6 и №16:

  • в сторону центра после «Городской больницы №11» поедут по улице Тимакова, Касимовскому шоссе, далее от «Касимовского шоссе» по обычному маршруту;
  • из центра города после «Касимовского шоссе» последуют по улице Тимакова, далее от «Городской больницы №11» по обычному маршруту.

Автобусы маршрутов №17 и №22:

  • из центра после «Касимовского шоссе» последуют по улице Тимакова, далее от «Городской больницы №11» по обычному маршруту;
  • при движении в сторону центра после «улицы Тимакова» поедут по улице Тимакова, Касимовскому шоссе, далее от «Касимовского шоссе» по обычному маршруту.

Автобусы и маршрутки №31, №32, №33, №47, №53, №65, №66, №96, №98, №99:

  • при движении в сторону центра города после «Городской больницы №11» последуют по улице Тимакова, Касимовскому шоссе, далее от «Касимовского шоссе» по обычному маршруту;
  • из центра города после «Касимовского шоссе» поедут по улице Тимакова, далее от «Городской больницы №11» по обычному маршруту.

Маршрутка №77:

  • при движении из центра после «Касимовского шоссе» поедет по улице Тимакова, далее от «Городской больницы №11» по обычному маршруту;
  • в сторону центра города после «улицы Тимакова» следуют по Касимовскому шоссе, далее от «Касимовского шоссе» по обычному маршруту.

Автобусы маршрутов №34 и №80:

  • из центра города после «Депо №3» поедут по улице Зубковой, Тимакова, далее от «Городской больницы №11» по обычному маршруту;
  • при движении в сторону центра после остановки «Сбербанк» следуют по улице Зубковой, далее от «Депо №3» по обычному маршруту.

Маршруты №57 и №85:

  • при движении из центра города после «Депо № 3» последуют по улицам Зубковой, Тимакова, далее от «Городской больницы № 11» по обычному маршруту;
  • при движении в сторону центра города поедут по обычному маршруту.

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