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11:51, 29 декабря 2017 738
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Рязанский телеканал рассказал о жизни сбежавшей обезьяны

Рязанский телеканал рассказал о жизни сбежавшей обезьяны

Рязанский канал рассказал о жизни сбежавшей обезьяны. Соответсвующее видео опубликовали на сайте телеканала «ГТРК Ока».

В ролике отметили, что обитателю Ряжского зоопарка в новом доме живется комфортно. «В зимнем вольере — тепло и уютно. В рационе у животного — макароны с курицей, йогурты, а на десерт — тропические фрукты. Питомец знакомится с сотрудниками зоопарка и постепенно обретает друзей. В следующем году для макаки построят новый летний вольер», — рассказали в сюжете.

Напомним, макака по имени Рома сбежала из передвижного зоопарка летом. Животное передали в Ряжский зоопарк.


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