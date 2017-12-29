Рязанский телеканал рассказал о жизни сбежавшей обезьяны

Рязанский канал рассказал о жизни сбежавшей обезьяны. Соответсвующее видео опубликовали на сайте телеканала «ГТРК Ока».
В ролике отметили, что обитателю Ряжского зоопарка в новом доме живется комфортно. «В зимнем вольере — тепло и уютно. В рационе у животного — макароны с курицей, йогурты, а на десерт — тропические фрукты. Питомец знакомится с сотрудниками зоопарка и постепенно обретает друзей. В следующем году для макаки построят новый летний вольер», — рассказали в сюжете.
Напомним, макака по имени Рома