Рязанским «Лучшим друзьям» подарили лекарства для бездомных животных

И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов передал директору «Лучших друзей» лекарственные и ветеринарные препараты для лечения и вакцинации бездомных животных, которые находятся на попечении организации. Об этом сообщили на сайте
«Мы и дальше будем оказывать поддержку подопечным „Лучших друзей“. Ведь одно из самых главных человеческих качеств — бескорыстная помощь тем, кто не может самостоятельно позаботиться о себе», — сказал Сергей Карабасов и поздравил руководство организации с наступающими Новым годом и Рождеством