Любимов наградил «трудовую элиту» Рязанской области

В четверг, 28 декабря, Николай Любимов вручил государственные и региональные награды лучшим представителям трудовых коллективов региона Рязанской области. Об этом сообщили на
Награды получили около 30 человек, в том числе работники промышленности, аграрного сектора, транспортного комплекса, сферы образования, здравоохранения, культуры, представители общественных организаций и средств массовой информации.
Орден Почета получил директор Рязанского кирпичного завода Василий Горшков, Орден дружбы — гендиректор ООО «Надежда» Сергей Оводков, медаль ордена «Родительская слава» — многодетные родители Евгения и Сергей Кирдяновы, которые воспитывают пятерых сыновей.
Кроме того, лучшим представителям трудовых коллективов были вручены региональные награды: знаки «Знак великого князя Олега Рязанского», «За заслуги перед Рязанской областью», «За наивысшие достижения», «Благодарность от земли Рязанской», «В память 80-летия Рязанской области».