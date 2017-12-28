Воспитанница рязанского интерната обняла и поцеловала губернатора на вручении подарков. Фото

Губернатор Николай Любимов поздравил воспитанников трех школ-интернатов с наступающим Новым годом. Торжественное мероприятие состоялось в четверг, 28 декабря.
В рамках акции «Подари детям праздник» глава региона вручил детям подарки, которые они попросили у Деда Мороза. Всего в празднике участвовали 36 воспитанников в возрасте от восьми до 15-ти лет из Елатомской, Лесно-конобеевской и Мосоловской школ-интернатов.
Перед вручением подарков гостям праздника показали сказочное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, которое подготовили волонтеры из лагеря «Пламенный». Вместе с ними воспитанники школ-интернатов водили хороводы, играли и танцевали.
Дети также подготовились ко встрече с Николаем Любимовым — прочитали для него стихи и спели песни, некоторые из них подарили губернатору подарки, которые сделали своими руками. Одна из воспитанниц школы-интерната обняла и поцеловала губернатора, когда он вручал ей подарок.
Глава региона поблагодарил детей за их доброту и открытость. «Я желаю вам всего самого хорошего в жизни, чтобы у вас всегда в душе было тепло. Чтобы с вами были надежные люди, чтобы люди, которые были рядом, никогда вас не подводили. Удачи вам, добра. И это всего лишь маленькие подарки. Дай бог, чтобы вы получали подарки всю жизнь. Но для того, чтобы их получать, надо постараться. Поэтому учитесь хорошо, живите дружно. Удачи вам в новом году, здоровья, добра», — заключил Любимов.