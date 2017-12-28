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17:27, 28 декабря 2017 2 616
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В рязанских маршрутках появятся камеры 1

В рязанских маршрутках появятся камеры

В десяти рязанских маршрутках появятся камеры для исследования пассажиропотока. Об этом сообщил сайт мэрии.

Аппаратуру опробовали на маршрутке №98. Две недели назад в микроавтобусе установили системы АСОП, ГЛОНАСС, видеорегистратор и стереокамер.

По словам начальника управления транспорта Сергея Кулика, использование полного комплекса оборудования позволяет с точностью до 98% в режиме онлайн получать данные о количестве входящих и выходящих пассажиров на каждой остановке.

«Таким образом мы смогли получить максимально полную и правдивую картину по формированию пассажиропотока как в часы пик, так и на всем протяжении маршрута. В том числе появилась возможность влиять на безопасность пассажироперевозок, контролируя соблюдение водителем плановой загрузки салона и исключение фактов ее превышения», — пояснил Кулик.

И.о. главы администрации Сергей Карабасов поручил продолжить работу в этом направлении. В январе планируется оснастить оборудованием для мониторинга еще десять машин на различных маршрутах.

Полученные данные позволят определить маршруты, на которых необходимо перейти на более вместительный транспорт, заменив работающие в настоящее время маршрутные такси на автобусы средней и большой вместимости.


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