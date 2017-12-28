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15:30, 28 декабря 2017 880

Перед праздниками «Рязаньгоргаз» напомнил о правилах безопасного использования бытового газа

Перед праздниками «Рязаньгоргаз» напомнил о правилах безопасного использования бытового газа

Перед новогодними праздниками компания «Рязаньгоргаз» напомнила рязанцам, что соблюдение правил использования газа в быту обеспечит безопасность в праздничные дни:

  • открывать форточку во время пользования газовыми приборами;
  • не закрывать решетку вентиляционного канала;
  • не заниматься самовольным монтажом и ремонтом газовых приборов;
  • не оставлять без присмотра работающие газовые приборы;
  • не использовать газовую плиту для сушки белья и отопления помещения;
  • своевременно проводить техническое обслуживание газового оборудования.

При запахе газа необходимо прекратить пользоваться газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения. Не зажигать огонь, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками. Также необходимо покинуть загазованное помещение и вызвать аварийную службу АО «Рязаньгоргаз» по телефону 04, с мобильного — 104.

«Особое внимание следует уделять наличию тяги в дымовых и вентиляционных каналах, поскольку именно ее отсутствие становится причиной отравления угарным газом. Компания „Рязаньгоргаз“ напоминает, что проверять тягу необходимо до момента включения газового оборудования, а также периодически во время его работы. Категорически запрещено пользоваться газовыми приборами с отводом продуктов сгорания газа в дымоход при отсутствии тяги», — говорится в сообщении.


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