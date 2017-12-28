Открытие магазина и участие в танцевальном фестивале. «Элекс» подвел итоги месяца

Компания «
2 декабря гендиректору «Элекса» Илье Володину вручили диплом «Благотворителя года» от правительства Рязанской области. «Мы очень рады этому событию! Ведь это в очередной раз подтверждает, что мы на верном пути и делаем важные вещи, делая мир лучше!» — прокомментировали в пресс-службе компании.
А 16 декабря в регионе открыли 33-й магазин «Элекс» в городе Сараи. «Мы были рады видеть каждого гостя. Накормили всех вкусным пловом, угостили ароматным кофе и свежевыжатым соком. А также подготовили много подарков и праздничную распродажу со скидками до 50%, которая продлилась до 25 декабря», — рассказали представители магазина.
Кроме того, 17 декабря «Элекс» в пятый раз поучаствовал в танцевальном фестивале Dance Wave. «В этот раз мы вместе с Sony стали генеральными спонсорами фестиваля и вручили подарки лучшим танцорам», — отметили в компании.