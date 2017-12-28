Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:38, 28 декабря 2017 612

Открытие магазина и участие в танцевальном фестивале. «Элекс» подвел итоги месяца

Открытие магазина и участие в танцевальном фестивале. «Элекс» подвел итоги месяца

Компания «Элекс» подвела итоги декабря 2017 года. По словам ее представителей, месяц «выдался очень ярким на события».

2 декабря гендиректору «Элекса» Илье Володину вручили диплом «Благотворителя года» от правительства Рязанской области. «Мы очень рады этому событию! Ведь это в очередной раз подтверждает, что мы на верном пути и делаем важные вещи, делая мир лучше!» — прокомментировали в пресс-службе компании.

А 16 декабря в регионе открыли 33-й магазин «Элекс» в городе Сараи. «Мы были рады видеть каждого гостя. Накормили всех вкусным пловом, угостили ароматным кофе и свежевыжатым соком. А также подготовили много подарков и праздничную распродажу со скидками до 50%, которая продлилась до 25 декабря», — рассказали представители магазина.

Кроме того, 17 декабря «Элекс» в пятый раз поучаствовал в танцевальном фестивале Dance Wave. «В этот раз мы вместе с Sony стали генеральными спонсорами фестиваля и вручили подарки лучшим танцорам», — отметили в компании.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:46, 28 декабря 2017
В Рязани подсветят еще 50 зданий 1
15:38, 28 декабря 2017
Рязань откажется от пескосоляной смеси 1
15:31, 28 декабря 2017
В Рязани открыли бюст Василию Маргелову
14:38, 28 декабря 2017
Открытие магазина и участие в танцевальном фестивале. «Элекс» подвел итоги месяца
14:12, 28 декабря 2017
Карабасов хочет сделать Лесопарк полностью пешеходной зоной
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
14 минут назад
Редкий шанс для будущих домовладельцев. Часть III — выбор стройматериалов

Редкий шанс для будущих домовладельцев. Часть III — выбор стройматериалов

Разберемся, почему нужно успеть сделать необходимые закупки в зимний период.

Популярное
Комментируемое
Новое
17:43, 23 декабря 2017 348 459
В Рязани прошел парад Дедов Морозов. Видео
16:32, 24 декабря 2017 217 065
В понедельник в Рязанской области ожидается метель
14:52, 18 декабря 2017 207 335
Средняя пенсия в 2018 году вырастет 3
17:05, 24 декабря 2017 193 916
Рязанские родители поддержали отказ от «шестидневки» в школах 7
12:20, 24 декабря 2017 170 614
Антимонопольщики проверят «новогодние» цены в такси 1
Все новости
Голосования

Вы поменяли свои планы на новогодние праздники из-за погоды?

Окончание опроса: 5.01.2018
Архив голосований
Форум