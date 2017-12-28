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13:28, 28 декабря 2017 839
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Карабасов остался недоволен качеством фонарей в Рязани 2

Карабасов остался недоволен качеством фонарей в Рязани

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов остался недоволен качеством фонарей в городе. Об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг, 28 декабря.

«По энергосервисному контракту уже возбуждено два уголовных дела. Явно качество фонарей нас не устраивает. Сейчас я заменил правовое сопровождение контракта. Мы сделаем все, чтобы рассмотреть этот вопрос в правовой плоскости», — отметил Карабасов. По его словам, освещение в Рязани — приоритетный вопрос мэрии.

Напомним, энергосервисный контракт заключили на семь лет в 2014 году. В его рамках должны были заменить более 16 тысяч неэффективных светильников и установить больше 350 шкафов управления уличным освещением. Ранее депутаты и горожане неоднократно критиковали исполнение контракта, поднимался вопрос о разрыве договора. Осенью 2016 года подрядчик через суд добился выплаты из бюджета 20,8 миллиона рублей.


© RZN.info

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