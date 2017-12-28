Карабасов остался недоволен качеством фонарей в Рязани

И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов остался недоволен качеством фонарей в городе. Об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг, 28 декабря.
«По энергосервисному контракту уже возбуждено два уголовных дела. Явно качество фонарей нас не устраивает. Сейчас я заменил правовое сопровождение контракта. Мы сделаем все, чтобы рассмотреть этот вопрос в правовой плоскости», — отметил Карабасов. По его словам, освещение в Рязани — приоритетный вопрос мэрии.
Напомним, энергосервисный контракт