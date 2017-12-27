В Рязанской области появятся газохранилище и станция за 20 млрд рублей. Об этом сообщили на сайте регионального
По словам Николая Любимова, Касимовское газохранилище и новая газораспределительная станция в Михайловском районе необходимы для развития муниципальных образований, «чтобы инвесторы могли получить необходимые мощности».
Губернатор подчеркнул, что в связи с позитивными изменениями в экономике рассчитывает также на повышение спроса на жилье в регионе и как следствие рост объемов его строительства.