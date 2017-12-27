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21:00, 27 декабря 2017 819
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В Рязани уничтожили санкционные фрукты

В Рязани уничтожили санкционные фрукты

В Рязани уничтожили санкционные фрукты. Об этом сообщили на сайте регионального Россельхознадзора.

На «Пятой базе» были обнаружены свежие яблоки и груши, запрещенные к ввозу.

88 кг продукции уничтожили на полигоне механическим способом.


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