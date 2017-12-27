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11:34, 27 декабря 2017 814
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В 2018 году у школьных автобусов появятся мигалки

В 2018 году у школьных автобусов появятся мигалки

В 2018 году у школьных автобусов появятся мигалки: автомобили оснастят маячками белого или желтого цвета. Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства в среду, 27 декабря.

Изменения произойдут 1 июля 2018 года. В записке также указано, что мигалки должны быть включены только при движении автобуса.

Среди прочих требований указано, что управлять автобусами, которые перевозят детей, могут водители с открытой категорией «D» и стажем вождения не менее одного года.

Новые правила установили «в целях минимизации риска возникновения ДТП при организованной перевозке групп детей автобусами».


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