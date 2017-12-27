В 2018 году у школьных автобусов появятся мигалки: автомобили оснастят маячками белого или желтого цвета. Соответствующий документ опубликовали на сайте
Изменения произойдут 1 июля 2018 года. В записке также указано, что мигалки должны быть включены только при движении автобуса.
Среди прочих требований указано, что управлять автобусами, которые перевозят детей, могут водители с открытой категорией «D» и стажем вождения не менее одного года.
Новые правила установили «в целях минимизации риска возникновения ДТП при организованной перевозке групп детей автобусами».