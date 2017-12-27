Большинство рязанских родителей поддержали введение школьной формы. Итоги опроса

Министерство образования Рязанской области подвело итоги опроса родителей школьников и педагогов, проведенного в регионе 14 декабря.
Всего опросили 68440 родителей (77% от общего числа семей учащихся) и 8 963 педагога (96% от общего числа). Им предложили ответить на три вопроса: про введение «пятидневки» в школах, единую форму одежды для учащихся и установление единого дня выпускников.
Введение пятидневной учебной недели в школах поддержали 94% родителей и 84% педагогов.
За единую школьную форму проголосовали 52% родителей и 66% педагогов. При этом в 13 районах выступили за введение вместо формы «делового стиля одежды».
Введение единого дня выпускника также поддержали: высказались «за» 63% родителей и 60% педагогов.