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10:21, 27 декабря 2017 1 308
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Большинство рязанских родителей поддержали введение школьной формы. Итоги опроса

Большинство рязанских родителей поддержали введение школьной формы. Итоги опроса

Фото: Pixabay.com

Министерство образования Рязанской области подвело итоги опроса родителей школьников и педагогов, проведенного в регионе 14 декабря.

Всего опросили 68440 родителей (77% от общего числа семей учащихся) и 8 963 педагога (96% от общего числа). Им предложили ответить на три вопроса: про введение «пятидневки» в школах, единую форму одежды для учащихся и установление единого дня выпускников.

Введение пятидневной учебной недели в школах поддержали 94% родителей и 84% педагогов.

За единую школьную форму проголосовали 52% родителей и 66% педагогов. При этом в 13 районах выступили за введение вместо формы «делового стиля одежды».

Введение единого дня выпускника также поддержали: высказались «за» 63% родителей и 60% педагогов.


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