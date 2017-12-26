В Скопинском районе открыли движение по ранее подтопленному мосту

Во вторник, 26 декабря, в Скопинском районе открыли движение по мосту, который ранее был
Речь идет о переправе около села Шелемишево, где в настоящее время спал уровень воды. По данным спасателей, жизнеобеспечение населенного пункта не нарушено.
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Во вторник, 26 декабря, в Скопинском районе открыли движение по мосту, который ранее был
Речь идет о переправе около села Шелемишево, где в настоящее время спал уровень воды. По данным спасателей, жизнеобеспечение населенного пункта не нарушено.
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