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9:32, 26 декабря 2017 438
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В Скопинском районе открыли движение по ранее подтопленному мосту

В Скопинском районе открыли движение по ранее подтопленному мосту

Во вторник, 26 декабря, в Скопинском районе открыли движение по мосту, который ранее был подтоплен. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Речь идет о переправе около села Шелемишево, где в настоящее время спал уровень воды. По данным спасателей, жизнеобеспечение населенного пункта не нарушено.


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