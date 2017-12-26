Сын Владимира Шаинского рассказал о причинах смерти композитора

Сын Владимира Шаинского рассказал о причинах смерти отца. «Подтверждаю смерть отца. Он скончался в больнице в США. Это последствия перенесенной операции и, кроме того, возраст. 92 года ему исполнилось 12 декабря», — рассказал сын композитора газете «
По его словам, известный композитор был болен раком. После операции его состояние улучшилось. «Но такие вещи в таком возрасте без следа не проходят», — сказал Вячеслав Шаинский.
Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Он сочинил музыку таким мультфильмам как «Крошка Енот», «Приключения Незнайки и его друзей», ,"Мама для мамонтенка" и других. Особенную популярность обрели из мультфильмов о Чебурашке и Крокодиле Гене.
Шаинский также сочинил много известных «взрослых» композиций: «Обручальное кольцо», «Две звезды», «родительский дом». Песня Шаинского «Мы начинаем КВН» стала гимном Клуба веселых и находчивых.