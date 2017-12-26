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9:40, 26 декабря 2017 495
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С рязанских улиц вывезли около 600 кубометров снега

С рязанских улиц вывезли около 600 кубометров снега

Фото: Администрация Рязани

В ночь на вторник, 26 декабря, с рязанских улиц вывезли около 600 кубометров снега. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В городе убрали дороги, тротуары, остановки, территории парков и скверов. Уборку провели на улицах Ленина, Полонского, Радищева, Николодворянской, Свободы, Соборной, Гагарина, Первомайского проспекта, площадей Ленина и 50 лет Октября.

В работах задействовали более 60 единиц техники и 47 работников, в частности 10 самосвалов, 11 погрузчиков, шесть тракторов, три грейдера, три снегопогрузчика, в посыпке проезжей части пескосоляной смесью — 24 пескоразбрасывателя.


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