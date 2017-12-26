В ночь на вторник, 26 декабря, с рязанских улиц вывезли около 600 кубометров снега. Об этом сообщил
В городе убрали дороги, тротуары, остановки, территории парков и скверов. Уборку провели на улицах Ленина, Полонского, Радищева, Николодворянской, Свободы, Соборной, Гагарина, Первомайского проспекта, площадей Ленина и 50 лет Октября.
В работах задействовали более 60 единиц техники и 47 работников, в частности 10 самосвалов, 11 погрузчиков, шесть тракторов, три грейдера, три снегопогрузчика, в посыпке проезжей части пескосоляной смесью — 24 пескоразбрасывателя.