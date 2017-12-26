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12:13, 26 декабря 2017 823
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С рязанца взыскали 350 тысяч рублей в пользу пострадавшей в ДТП женщины

С рязанца взыскали 350 тысяч рублей в пользу пострадавшей в ДТП женщины

Судебный пристав-исполнитель взыскал в пользу потерпевшей в ДТП денежные средства в размере 350 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Должник, управляя автомобилем, нарушил ПДД, из-за чего столкнулся с машиной, в которой находилась женщина. Она получила тяжелые травмы. Суд обязал виновника компенсировать моральный и физический вред. Мужчина не стал делать этого добровольно, после чего случаем занялись приставы.

Рязанцу запретили выезжать за пределы России, водить автомобиль, а также на часть его дохода обратили взыскание.

Пристав взыскал с должника 350 тысяч рублей в пользу потерпевшей, а также 7% от суммы долга. Деньги перечислили пострадавшей женщине.


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6 дней назад
Где рязанцу купить товары дешевле?

Где рязанцу купить товары дешевле?

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