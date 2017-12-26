Рязаньэнерго повышает уровень экологической безопасности региона

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» реализует ежегодный комплекс мероприятий по повышению уровня экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов.
С начала года филиал произвел реконструкцию 119,95 км воздушных линий (ВЛ) 0,4- 10 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный, установил 120 птицезащитных устройств на ВЛ 35 кВ. «Это дает возможность уменьшить зону вырубки просеки вдоль линии электропередачи и предотвращает случаи гибели птиц», — пояснили в пресс-службе «Рязаньэнерго». Кроме того, рязанские энергетики заменили 7 масляных выключателей 110-10 кВ на элегазовые на ПС 110 кВ «Лихачево» и «Поляны», а также 31 масляный выключатель на вакуумные. По словам специалистов, проведенные работы позволили повысить надежность функционирования электрооборудования, снизить количество масла в коммутационных аппаратах и исключить риск его попадания в грунт.
«Специалисты Рязаньэнерго контролируют работу пылеулавливающих и газоочистительных установок для предотвращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, соблюдают условия хранения резервного маслонаполенного оборудования для исключения попадания масла в почву, модернизируют электросети с использованием новых экологически безопасных технологий. С целью контроля уровня воздействия на окружающую среду проведена проверка эффективности работы пылеулавливающих установок в производственных отделениях, а также лабораторный анализ качества подземных вод на артезианской скважине подстанции 220 кВ „Пущино“», — рассказали в пресс-службе.
В филиале «Рязаньэнерго» и производственных отделениях организовали рабочие группы по идентификации экологических аспектов и оценке их значимости. По результатам их деятельности разработали мероприятия, позволяющие минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, а также своевременно принимать меры по предупреждению аварийных ситуаций, приводящих к негативным экологическим последствиям.
«Особое внимание в организации уделяется защите окружающей среды при выполнении производственной программы, что, безусловно, актуально в рамках Года экологии, объявленного в России и в энергокомпании. Своевременная и качественная реализация всех мероприятий экологической программы филиала гарантирует не только существенное снижение рисков вредного воздействия на окружающую среду, но и повышает эффективность производственной деятельности предприятия», — заключили в «Рязаньэнерго».