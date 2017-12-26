Благотворительная новогодняя акция прошла в «Барсе на Московском»

В понедельник, 25 декабря, в «Барсе на Московском» прошла традиционная новогодняя благотворительная акция. Ее провел Благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского, который функционирует при поддержке Холдинга «Инвест».
В этот день 12 семей, воспитывающие 63 ребенка, получили необходимую адресную помощь. Представители групп компаний Холдинга «Инвест», директор Благотворительного фонда Ирина Евсина, председатель совета директоров ФПК «
«Подобные благотворительные акции являются ежегодными. Коллектив и руководство Холдинга „Инвест“ оказывает всестороннюю поддержку подобных мероприятий», — отметили в пресс-службе Холдинга.
Благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского осуществляет свою деятельность с января 2001 года. ФПК «Инвест» и ряд предприятий, входящих в Холдинг, ежемесячно перечисляют денежные средства на оказание благотворительной помощи.