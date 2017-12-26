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16:28, 26 декабря 2017 1 716

Благотворительная новогодняя акция прошла в «Барсе на Московском»

Благотворительная новогодняя акция прошла в «Барсе на Московском»

В понедельник, 25 декабря, в «Барсе на Московском» прошла традиционная новогодняя благотворительная акция. Ее провел Благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского, который функционирует при поддержке Холдинга «Инвест».

В этот день 12 семей, воспитывающие 63 ребенка, получили необходимую адресную помощь. Представители групп компаний Холдинга «Инвест», директор Благотворительного фонда Ирина Евсина, председатель совета директоров ФПК «Инвест» Галина Трушина и председатель совета директоров ГК «Барс» Александр Лемдянов поздравили рязанцев с наступающими праздниками. Они вручили многодетным родителям сертификаты на покупку крупной бытовой техники, подарочные сертификаты в детские и спортивных магазины, а каждому ребенку — сладкий новогодний подарок.

«Подобные благотворительные акции являются ежегодными. Коллектив и руководство Холдинга „Инвест“ оказывает всестороннюю поддержку подобных мероприятий», — отметили в пресс-службе Холдинга.

Благотворительный фонд во имя святителя Василия Рязанского осуществляет свою деятельность с января 2001 года. ФПК «Инвест» и ряд предприятий, входящих в Холдинг, ежемесячно перечисляют денежные средства на оказание благотворительной помощи.


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