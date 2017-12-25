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16:24, 25 декабря 2017 1 699

Жильцы «Северной компании» отпраздновали Новый год во дворах новостроек

Жильцы «Северной компании» отпраздновали Новый год во дворах новостроек

Жильцы домов «Северной компании» отпраздновали Новый год во дворах новостроек. «По всей Рязани проходят праздники с Дедом Морозом и украшенной елкой, и дворы наших домов не стали исключениями», — сообщили в пресс-службе застройщика.

В частности, мероприятия прошли на улицах Пирогова и Семчинской. «Самые активные участники праздников „Северной компании“, конечно же, дети. Но посмотреть на представления и потанцевать под музыку приходили также их родители, бабушки и дедушки. Пожелать всем соседям счастья в новом году им помогли Дед Мороз со Снегурочкой, сказочные персонажи и символ 2018 года — ростовая кукла собачки Дружка. Десятки юных новоселов приняли участие в танцах, играх и конкурсах», — говорится в пресс-релизе.


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Автомобильные итоги года

2017 год стал знаковым для всех российских автомобилистов.

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