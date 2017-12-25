Жильцы «Северной компании» отпраздновали Новый год во дворах новостроек

Жильцы домов «Северной компании» отпраздновали Новый год во дворах новостроек. «По всей Рязани проходят праздники с Дедом Морозом и украшенной елкой, и дворы наших домов не стали исключениями», — сообщили в пресс-службе застройщика.
В частности, мероприятия прошли на улицах Пирогова и Семчинской. «Самые активные участники праздников „Северной компании“, конечно же, дети. Но посмотреть на представления и потанцевать под музыку приходили также их родители, бабушки и дедушки. Пожелать всем соседям счастья в новом году им помогли Дед Мороз со Снегурочкой, сказочные персонажи и символ 2018 года — ростовая кукла собачки Дружка. Десятки юных новоселов приняли участие в танцах, играх и конкурсах», — говорится в пресс-релизе.