В Рязанской области изъяли более 500 грамм марихуаны

Рязанские полицейские изъяли более 500 грамм марихуаны. Об этом сообщили на сайте регионального
В Новой деревне Касимовского района в доме 47-летнего местного жителя нашли сверток с марихуаной. Злоумышленник незаконно хранил 511 граммов наркотика.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой грозит срок до 10-ти лет.
Также в селе Борки Шацкого района сотрудники полиции в доме 28-летнего мужчины обнаружили пакет с наркотиками, в котором хранилось 28 граммов марихуаны. Ему горозит до трех лет лишения свободы по части 1 статьи 228 УК РФ.
По предварительной информации, наркотические средства изготовили из дикорастущего наркосырья, которое они собрали в окрестностях своих населенных пунктов.
Полицейские выясняют все звенья цепи незаконного оборота наркотиков.