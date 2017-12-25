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13:56, 25 декабря 2017 1 055
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В Рязанской области изъяли более 500 грамм марихуаны

В Рязанской области изъяли более 500 грамм марихуаны

Рязанские полицейские изъяли более 500 грамм марихуаны. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

В Новой деревне Касимовского района в доме 47-летнего местного жителя нашли сверток с марихуаной. Злоумышленник незаконно хранил 511 граммов наркотика.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой грозит срок до 10-ти лет.

Также в селе Борки Шацкого района сотрудники полиции в доме 28-летнего мужчины обнаружили пакет с наркотиками, в котором хранилось 28 граммов марихуаны. Ему горозит до трех лет лишения свободы по части 1 статьи 228 УК РФ.

По предварительной информации, наркотические средства изготовили из дикорастущего наркосырья, которое они собрали в окрестностях своих населенных пунктов.

Полицейские выясняют все звенья цепи незаконного оборота наркотиков.


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